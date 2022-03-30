القضاء المصري يقول كلمته في دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها

المصدر: موقع الامارات اليوم

رفض القضاء المصري، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق ضد والدها، الفنان القدير، تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة، بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها، وإلزامها بالمصروفات.

وأقامت آية رشوان توفيق دعوى ثالثة ضد والدها الفنان رشوان توفيق، تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لشقيقتها الإعلامية هبة.

وكانت آية رشوان توفيق أقامت دعويين أخريين ضد والدها؛ الأولى تطالب بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلع 893 ألف جنيه، أما الثانية طالبت ببطلان عقد قسمة شاليهات مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، وتم رفضها.

وقال الدكتور مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، لـ القاهرة 24، إن آية رشوان توفيق، رفعت عددًا من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، وتابع قائلا: الفنان رشوان وزّع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما عدّل فيها لم ترتضى ابنته آية، ولذلك رفعت دعوى قضائية رفض وبطلان إعادة القسمة.

وأضاف مهران: أن سبب إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد في حديثه بما أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم.

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