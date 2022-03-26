الإفراج عن نجل أصالة من تهمة المخدرات بغرامة مالية قبل ساعات من زفاف شقيقته

المصدر: موقع الامارات اليوم

قررت جهات التحقيق في مصر، الإفراج عن خالد الذهبي، نجل الفنانة أصالة بكفالة مالية بعد القاء القبض عليه في قضية مخدرات أثناء عودته بمطار القاهرة لحضور حفل زفاف شقيقته شام الذهبي علي رجل الأعمال أحمد هلال.

وتبين من التحقيقات أن القبض علي خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة كان منذ أيام داخل مطار القاهرة الدولي أثناء تفتيشه عثر بحوزته علي كمية من المُخدرات جاء بها من إسبانيا ضمن تجهيزات الاحتفال بزفاف شقيقته الذي اقيم اليوم بأحد الفنادق الكُبرى في القاهرة.

وكشفت مصادر مضطلعة لموقع "القاهرة 24" أن الفنانة أصالة فور إلقاء القبض على نجلها خالد الذهبي وتحويله لمحكمة مدينة نصر، ذهبت إلى هناك بصحبة عدد كبير من المُحامين، لتتابع الأمر عن قُرب لكنها ظلت في سيارتها ورفضت الدخول للمحكمة، وظلت تتابع ما يحدث عن طريق المُحاميين.

وأكدت المصادر أن الفنانة أصالة حضرت خارج مقر المحكمة في سرية تامة مُتخفية مُرتدية حجاب وكمامة كي لا يعرفها أحد، حيث كان شغلها الشاغل إنهاء الأمر، خاصة وأن حفل زفاف شقيقته الكُبرى كان مُتبقي عليه وقت قليل جدًا، وكانت ستتخذ قرار بتأجيله في حالة عدم خروج خالد من السجن.

وبالفعل قررت جهات التحقيق الإفراج عن خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة قبل حفل زفاف شقيقته شام الذهبي بساعات، حيث تواجد بجوار شقيقته العروس ووالدته الفنانة الكبيرة أصالة في حفل الزفاف.

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