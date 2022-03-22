محمد رمضان يسخر من ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري

المصدر: موقع الإمارات اليوم

سخر الفنان المصري محمد رمضان من ارتفاع سعر الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري بشكل تاريخي ولأول مرة، أمس الاثنين.

ونشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة من مسلسل "المشوار" الذي سيعرض في شهر رمضان 2022 وهو يجلس بجوار حقيبة السفر، وعلق "ثقة في الله المشوار هينسينا الدولار"، ولكن سارع في حذف المنشور.

وخفضت الحكومة المصرية قيمة الجنيه المصري، أمس الإثنين، وحركت سعر صرفه أمام الدولار الأميركي، تزامنًا مع زيادة سعر الفائدة، لامتصاص خروج الاستثمار الأجنبي من البلاد، والسيطرة على موجة التضخم العالية.

وبلغ متوسط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار بحسب بيانات البنك المركزي المصري 18.15 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع، بدلا من 15.64 جنيهًا للشراء و15.74 جنيهًا للبيع.

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