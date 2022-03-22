إيناس الدغيدي: الغيرة من نجاحي والروتين سبب طلاقي من نبيل معوض

المصدر: موفع الإمارات اليوم

كشفت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي، سبب انفصالها عن زوجها نبيل معوض، مشيرة إلى أن نجاحها المهني كان سببًا للانفصال بجانب الروتين الذي أصاب علاقتهم، كما تحدثت عن أول هدية من زوجها.

وقالت إيناس الدغيدي خلال لقائها مع الفنانة يسرا: "أنا نجحت وكبرت وهو مبقاش شايف البنت الصغيرة اللي يقدر يسيطر عليها، وبقى يتضايق من أهميتي وهو كان ناجح ودكتور له احترامه".

وواصلت الدغيدي: "ولكني مبقتش فاضية وطول النهار معاه والروتين كسر الغرام والحب موجود بس مفيش غرام، وطبعا مقدرش أشيل حب نبيل من حياتي لكنه أتكسر وتحول لشيء آخر".

وأشارت إيناس الدغيدي إلى أن أول هدية من زوجها السابق نبيل كانت غريبة؛ حيث أهداها علبة مناديل لسيارتها، وعلقت مازحة: "لقيته جايب علبة وعليها شريطة هدايا أفتكرت أنها ألماظ وطلعت في الآخر علبة مناديل ومع ذلك فرحت جدا لأني حسيت بتقدير، والحب بيخلي الإنسان متسامح وخدوم وشايف الدنيا جميلة ومتصالح مع نفسه".

وعلى جانب آخر، ابتعدت إيناس الدغيدي عن الإخراج منذ فيلمها الأخير مجنون أميرة، واتجهت لـ تقديم البرامج، أبرزهم برنامج شيخ الحارة والذي نال شهرة واسعة وحقق نجاحا هائلًا، واستضافت به العديد من الفنانين على مستوى العالم العربي، وكشفوا العديد من الأسرار عن حياتهم لأول مرة في برنامجها، ولكنها قررت الابتعاد عن البرنامج وعدم تقديمه مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news