محمد رمضان يرد على عبير: "عايزاني أشحت عشان ترتاحي" !

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  • متابعات - الإمارات اليوم
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رد الفنان محمد رمضان على إحدى متابعاته والتي انتقدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة له: "إنزل من برجك العاجي والناس هتحبك أكثر".

ورد محمد رمضان على المتابعة قائلاً: "في كل برنامج بحكي بداياتي وبقول في الأغاني من تحت الصفر بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله.. عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟!".

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