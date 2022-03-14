محمد رمضان يرد على عبير: "عايزاني أشحت عشان ترتاحي" !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

رد الفنان محمد رمضان على إحدى متابعاته والتي انتقدته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة له: "إنزل من برجك العاجي والناس هتحبك أكثر".

ورد محمد رمضان على المتابعة قائلاً: "في كل برنامج بحكي بداياتي وبقول في الأغاني من تحت الصفر بدأت وبأدي زكاتي الحمد لله.. عايزاني أشحت يا عبير عشان ترتاحي؟!".

في كل برنامج بحكي بداياتي وبقول في الاغاني من تحت الصفر بدأت و بأدي زكاتي الحمد لله .. عايزاني اشحت يا عبير عشان ترتاحي؟! 😂 https://t.co/RiQQQwtFwQ — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) March 14, 2022

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