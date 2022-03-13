يسرا تكشف عن اسم الفنان الذي لو طلبها ما كانت سترفضه: "كان نفسي أتجوزه" !

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الفنانة يسرى في برنامج "أبلة فاهيتا"،عن الكثير من التفاصيل في حياتها الشخصية وعلاقتها بزوجها، وكذلك عن أقرب نجمات الوسط الفني بالنسبة لها.

وكانت يسرا قد تحدثت في العديد من البرامج التلفزيونية، عن العلاقة التي تربطها بالزعيم عادل إمام، لكنها خلال استضافتها مع «أبلة فاهيتا»، في برنامجها «الدوبليكس» المذاع أخيراً عبر فضائية «ON»، كشفت عن سر جديد في علاقتها بالزعيم، قائلةً: «عادل إمام هو الفنان الوحيد الذي لو كان طلب الزواج مني فلم أكن أستطيع رفضه.. عادل إمام لو كان إتقدم لي مكنتش رفضته وكان نفسي أتجوزه»، مضيفة انه "الفنان الوحيد الذي وافقت على أن يكتب اسمه قبلي على أفيشات الأفلام".

ووصفت الفنانة يسرا الزعيم بأنه «شِرح وبيخلي الناس مبسوطة طول الوقت، بتضحكي وتهزري، وبيحب الفرفشة ودمه خفيف وعشرته حلوة».

وأضافت «حضنت الدنيا عن طريق عادل إمام، والدويتو الذي قمنا به مازال حيًا، وقمنا بـ17 فيلم سويًا، ووصفت يسرا علاقتها بالفنان عادل إمام، مضيفةً: هناك كيمياء بيننا في جميع الأفلام، وعندما أنظر له أرتاح وأفرح، وهو يجعلني أمثل بمزاج».

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