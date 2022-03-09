بعد أسبوع من خطبتهما.. الفنان مجدي صبحي يعلن انفصاله عن الإعلامية منى الألفي

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلن الفنان المصري مجدي صبحي فسخ خطبته من مواطنته الإعلامية منى الألفي، وذلك بعد أقل من أسبوعين على إعلان خطبتهما.

وكتب مجدي صبحي منشورا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه: ”بكل احترام تم إنهاء علاقتي بالسيدة مني الألفي، وأتمنى لها وأولادها كل سعادة، وكل شيء نصيب“.

وكان صبحي أعلن خطبته من مواطنته المذيعة في قناة الحدث المصرية منى الألفي، في 25 فبراير الماضي، ونشر آنذاك صورا من حفل الخطوبة عبر ”فيسبوك“ وعلق عليها: ”في ليلة من أجمل ليالي العمر تمت خطبة الإعلامية المتألقة منى الألفي على الفنان مجدي صبحي“.

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