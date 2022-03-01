نرمين الفقي ومحمد إمام يتبادلان عبارات الإشادة والإعجاب !

المصدر: القاهرة - متابعات

تبادلت الفنانة نرمين الفقي والفنان محمد إمام عبارات الإشادة والإعجاب، ونشر محمد إمام فيديو لتصريحات نرمين الفقي التي أشادت فيها به، قائلاً: "شكراً للنجمة الجميلة نرمين الفقي.. حقيقي استمتعت بالشغل معاكي.. وشمس الحلق كانت مكسرة الدنيا بجد".

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" المصرية قالت نرمين الفقي في تصريحات تلفزيونية: "محمد ده بني آدم قمر، قمر من جوا ومن برا، أنا أول مرة أتعامل معاه، وحقيقي مبسوطة أوي إني اتعرفت عليه واتعاملت معاه".

وأضافت: "سيبك من الناحية الفنية، هو إنسان محبوب ومحترم وخلوق، وكل الناس بتحبه وبيعامل الناس كلها باحترام، ودايما بنتكلم على أنستجرام ونهزر بكل حب".

وكان محمد عادل إمام ونرمين الفقي قد شاركا سوياً في مسلسل النمر، والذي تم عرضه في رمضان 2021.

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