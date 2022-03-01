عمر كمال يدافع عن كوكسال بابا.. ويكشف سر عصبيته !

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

دافع الفنان المصري عمر كمال عن اليوتيوبر التركي كوكسال بابا الذي زار مصر مؤخراً، ونشر عمر كمال صورة تجمعه مع كوكسال بابا، وقال على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الناس ظالمة الراجل العسل ده .. ده راجل ربنا اصطفاه إنه يعيش عنده مرض نادر، واللى زيه بيموتوا عند سن معين بس هو ربنا اختاره يعيش".

وأضاف عمر كمال أن كوكسال بابا مر بظروف سيئة من فقر وموت أب و أم، مضيفاً: "وكمان عقله وقف نموه وفهمه عن سن معين، فهو راجل بعقل طفل".

وتابع: "صورت معاه 7 أيام في تركيا ولاحظت إنه بيخاف جدا من الزحمة.. ومبيحبش إطلاقا التصوير ولا الكاميرا إلا لو واخد عليك ويعرفك، ومش بيفهم لا عربي ولا إنجليزي ولا أو لغة غير تركي بس، وده بيخليه متنرفز عشان مش فاهم اللي قدامه بيقوله إيه، كمان عشان هو في تفكير الطفل الصغير متضمنش رد فعله لأنه مش واعي وطبيعى للي بيعمله.. هو مشهور بالنرفزة وطريقة كلامه والمشية بتاعته ورد فعله العصبي، فمحدش ياخد على رد فعله ويحاسبه عليه .. كأنك بتتعامل مع طفل صغير أكيد مش هتزعل منه".

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