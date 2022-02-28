السيسي يهاجم فيلم "الإرهاب والكباب".. وهذا هو السبب

المصدر: القاهرة - متابعات

هاجم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فيلم الإرهاب والكباب الذي قام ببطولته الفنان عادل إمام، وقال السيسي إن "فيلم الإرهاب والكباب صور المواطن بيشتكي وخلى البلد تظهر كخصم ومخلاش السلبية خصم، المواطن اللي مبيشتغلش هو اللي خصم، ولما حولت البلد لخصم بعض الناس في 2011 هدوها".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن السيسي قوله خلال فاعلية المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة: "لولا فضل الله علينا وكرمه كانت هتبقى زي كل البلاد اللي انتوا شايفينها مقامتش تاني، اللي بيروح مبيرجعش، ولكن الله أفاض علينا بكرمه مش معقول نفضل زي ما إحنا بقا بعد كدا"؟

وأضاف السيسي: "إنَّ الله منحنا العلم الذي يجعلنا نطمئن على الظروف الوراثية والجينية للمقبلين على الزواج، اوعوا تكونوا فاكرين إن العلم ده انتوا اللي عملتوه، دي خزائن ربنا فتحها لينا تاخد منها على أدك".

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