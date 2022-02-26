وفاة الفنانة جالا فهمي عن 59 عاماً

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعلن مصطفي فهمي وفاة شقيقته الفنانة المصرية جالا فهمي، عن عمر 59 عاما، حيث كتب عبر حسابه في فيس بوك: «انتقلت إلى الله شقيقتي جالا فهمي».

وتلقى شقيقها التعازي من متابعيه وعدد من الفنانين، والذين عبروا عن صدمتهم من رحيلها بشكل مفاجيء، خاصة أنها غائبة عن الأضواء منذ سنوات طويلة.

وأكد نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وفاتها ، وفقا للمصري اليوم.

وجالا فهمي تنتمي إلى عائلة فنية، والدها المخرج أشرف فهمي، وعملت في بدايتها مذيعة قبل أن تنطلق مسيرتها الفنية في سن مبكرة.

وتزوجت جالا من الموسيقار المصري عمر خيرت وأنجبت منه ابنه الوحيد "عمر". ومن بين الأعمال السينمائية التي قدمتها أفلام "جالاجالا" و"طأطأ وريكا وكاظم بيه" و"قبضة الهلالي".

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