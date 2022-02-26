رفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها

المصدر: القاهرة - متابعات

قضت الدائرة 3 مدني، بمحكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، رفض الدعوى الأصلية وإلزامها المصاريف، المقامة من قبل "آية" الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، حيث كانت تطالب بإلغاء توكيلين حررتهما له، كما قبلت الدعوى الفرعية شكلا، وإلزامها بالمصاريف، وفق صحيفة "الوطن" المصرية.

كانت آية قد حررت لوالدها توكيل رسمي عام وقالت إنها فوجئت باستعماله واستغلاله التوكيل دون علمها بتحرير عقدي قسمة للشاليهين موضوع الدعوى الغرض منهما إنهاء حالة الشيوع بينها وبين شقيقتيها، وقيام والدها بالتوقيع على عقدي القسمة بصفته وكيلًا عن الطالبة حدد فيهما للطالبة نصيبًا أقل من نصيبها الحقيقي المحدد بعقدي البيع، وطالبت ببطلان عقدي القسمة المؤرخين 20/8/2020 و22/8/2020.

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