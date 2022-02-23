وفاة المنشد الطفل "شبل يام" بعد دخوله في غيبوبة

المصدر: الكويت - متابعات

توفي اليوم الأربعاء المنشد الكويتي الطفل حسين العجمي الشهير بـ"شبل يام"، متأثراً بحادث السير الذي تعرض له منذ 5 أيام أثناء عودته إلى الكويت قادما من المملكة العربية السعودية.

وكان أحد أقرباء الطفل قد أعلن دخوله في غيبوبة داخل العناية المركزة بعد الحادث، مشيراً إلى أن حالته كانت غير مستقرة نتيجة النزيف الذي حدث له مع وجود تجمُّع دموي في الرأس.

وكان وزير الصحة الكويتي الدكتور خالد السعيد، قد قرر منذ يومين توفير طائرة إخلاء طبي للمنشد الطفل لنقله إلى إحدى المستشفيات المتخصصة.

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