السجن المشدد لممثل مصري بتهمة الاعتداء على 7 فتيات.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

قضت محكمة العباسية في وسط القاهرة بمعاقبة الفنان شادي خلف بالسجن المشدد 3 سنوات،لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل، وذلك كما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.

ونسبت المحكمة للفنان اتهامات بالتحرش وهتك العرض للفتيات في استديو للتمثيل بالقاهرة ونويبع في الفترة الواقعة بين 2016 وحتى عام 2021.

‫وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم تهمة هتك عرض الفتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وكانت التحريات كشفت أن المجني عليهن تدربن بالاستوديو الخاص به حيث تعرفن عليه هناك، باشتراكهن في ورش تمثيل في أوقات مختلفة، باستثناء صاحبة البلاغ الأول التي التقته خلال إقامته في المكان الذي تعمل به وأكدت أنه تحرش بها وحاول اغتصابها.

وذكرت الفتيات في أقوالهن إن المتهم حاول ممارسة أعمال مخلة معهن، وعندما رفضن قام بطردهن من الورشة، لكنهن تراجعن عن الإبلاغ عن الوقائع خوفاً على سمعتهن.

وأكدن أنهن عقب ذلك علمن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتكاب المتهم مثل تلك الأفعال مع أخريات، فقمن بتدوين ما حدث لهن بأحد منصات التواصل وتقدمن ببلاغات لأجهزة الأمن.

فيما ذكرت إحداهن أنه باغتها خلال التدريب في يونيو الماضي، وتحرش بها وأمسك بأجزاء حساسة من جسدها وحاول تقبيلها بالقوة.

يُذكر أن شادي خلف يبلغ من العمر 44 عاماً وهو نجل الشاعر نبيل سليمان خلف، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد خاصة أثناء عمله في وزارة الداخلية المصرية.

وشارك المتهم في العديد من الأفلام منها " الثلاثة يشتغلونها"، و"365 يوم سعادة"، و"الأولى في الغرام"، و"هي فوضى"، و"كلمني شكراً"، و"حين ميسرة".

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