حذف أغنيات وألبومات عمرو دياب من قناته على "يوتيوب" والمنصات العالمية

المصدر: مروة سليم - دبي

تفاجأ جمهور الفنان المصري عمرو دياب باختفاء أغنياته وألبوماته من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب ومن منصة أنغامي ومنصة تيدال السمعية، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

واكتفت قناة "الهضبة" فقط بوضع مقاطع الفيديو الخاصة بحفلاته الغنائية التي أحياها في مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات.

ولم تعلن إدارة عمرو دياب السبب الرئيسي وراء حذف أغنياته من المنصات.

وأضحت "الوطن" أن خطوة الاختفاء ضمن خطة عمرو دياب في حكر أغنياته ضمن تطبيق سماعي خاص به يكون مردود مالي له هو بدون التقاسم مع منصات عالمية.

وأشارت "الوطن" إلى أن كل الأغنيات المختفية هي ملك عمرو دياب وأنتجها من خلال شركته ناي، أي أن الأغنيات ليست محذوفة أو عليها حقوق طبع ونشر من شركات أخرى، فهو المالك الوحيد لها ويحق له التصرف فيها ونشرها وحذفها برغبته.

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