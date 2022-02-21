محمد رمضان في طائرته الخاصة: "أشرب سجائر والمضيفة مش بتهتم بحد غيري"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

نشر الفنان محمد رمضان صور له من داخل طائرته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذكر معها بعض المميزات التي يراها في تلك الطائرة.

وقال محمد رمضان: "أول مرة سافرت كان بتذكرة إيكونومي على طيارة ركاب، كانت الميزة الجميلة في الطيارة الركاب إني بشوف ناس من بلاد مختلفة جوة طيارة واحدة قريبين من بعض والصدفة الأجمل إني مش عارف هلاقي مين قاعد جنبي".

وأضاف: "دلوقت مع إني مش بسافر غير بطيارة خاصة بس لو سألتوني حبيت أيه أكتر هقولكم الطيارة الخاصة عشان بعرف أشرب سجاير والمضيفة مش بتهتم بحد غيري".

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