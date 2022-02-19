إليسا لمنتقدي إطلالتها: "يا حاقدين موتوا بغيظكم" !

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وجهت الفنانة إليسا رسالة إلى منتقدى إطلالتها فى حفلها الأخير الذى أحيته بمناسبة عيد الحب فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث غردت على حسابها بموقع تويتر قائلة: "مرارا وتكرارا إلى الحاقدين موتوا بغيظكم، أفضل حفل على الإطلاق، وسعيدة بغض النظر عما تقولونه"، وتابعت لتوجه رسالة إلى محبيها قائلة: "ولمحبينى أحبكم أكثر مما تتخيلوا".

وأشعلت إليسا أجواء حفل عيد الحب بأجمل أغنيتها الجديدة والقديمة وسط تفاعل كبير من محبيها وطلبت من الجمهور الذى يردد أغانيها بالصعود إلى المسرح والغناء معها.

يذكر أن إليسا أحيت مؤخرا فى مصر حفلا لصالح إحدى المؤسسات الخيرية بالتجمع الخامس لدعم مرضى أورام الثدى والنساء، الذى يتم تنظيمه على هامش المؤتمر الدولى الرابع عشر لأورام الثدى والعلاج المناعى.

وعلى جانب آخر تم تداول، مقطعًا لـ إليسا وهى تغنى أغنيتها الشهيرة "يا مرايتى"، وظهرت بداية إليسا وهى منسجمة بأداء الأغنية لكنها تأثرت وبكت وتوقفت لدقائق خلال غناء مقطع "تعبت من غدر البشر"، وتفاعل الجمهور معها بالتصفيق وأكملوا الأغنية وأشادوا بإحساسها العالى ومشاعرها الرقيقة.

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