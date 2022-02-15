وفاة الفنان الكويتي جاسم عباس

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

توفي الفنان الكويتي جاسم عباس، مساء اليوم، عن عمر ناهز 52 عامًا، بعد تعرضه لوعكة صحية، حيث دخل العناية المركزة مؤخرًا.

وأعلنت خبر وفاته الإعلامية الكويتية مي العيدان، إذ نشرت صورة له من العناية المركزة، وعلقت كاتبة: "انتقل إلى رحمة الله الفنان جاسم عباس، بعد دخوله العناية المركزة قبل عدة أيام بحالة حرجة.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

وأضافت: "اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناته وأنزله منزلًا حسنًا واحشره مع الأبرار والصديقين والصالحين وتجاوز عن سياءاته كما باعدت بين المشرق والمغرب وامسح على قلب زوجته وأبنائه ومحبيه.. لا تبخلوا عليه بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

ونعى العديد من نجوم الساحة الفنية الراحل بكلمات تقطر حزنا خصوصا أنه زامل قطاعا كبيرا من الممثلين في المسرح والدراما التلفزيونية.

وكان الفنان الراحل، قد نقل إلى العناية المركزة، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وقد كشفت مصادر أنه تعرض لارتفاع السكر في الدم ما أدى إلى حدوث مضاعفات استدعت نقله إلى المستشفى.

وشارك الفنان الراحل في العديد من الأعمال الفنية، لاسيما الموجهة للطفل، ومن أبرز أعماله مسرحيات «الحبوبة، السمكة والصياد، سندريلا، فيدو ديدو»، كما قدم للتلفزيون أعمال «جلثم وميثة، سمسمية وسمسوم، عواطف، نادر».

وكان آخر أعمال عباس الجزء الثاني من مسلسل «محمد علي رود» الذي تصور أحداثه حاليا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل.

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