بعد خلافات دامت لشهور.. فنانة مصرية تعلن فسخ خطوبتها في "عيد الحب"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت الفنان المصرية، أميرة هاني، عن فسخ خطوبتها في "عيد الحب"، بعد نحو 3 أشهر من الاحتفال بالمناسبة.

وأعلنت الفنانة عن فسخ خطوبتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت في "فيسبوك": "بعد مناقشات و خلافات دامت شهور وكان آخرها ليلة البارحة بمناسبة عيد الحب، قررت أبلغكو إني انفصلت عن الشخص الذي كنت مرتبطة به في آخر عام، ووصلنا لاتفاق ليلة البارحة وهو أننا اتفقنا ان لا نتفق!"

وأضافت أميرة هاني: :"أتمناله الخير وربنا يوفق الجميع بس فقرار اني "single" (غير مرتبطة)..استنيت مخصوص أبلغهولكو النهردة".

وتابعت: "happy valentine s day" (عيد حب سعيد) وشكرا لكل اللي باركولي بس يا ريت محدش ينزل صورنا و أكيد ربنا بيعمل كل الخير".

واحتفلت الفنانة أميرة هاني بخطوبتها ونشرت الصور على حسابها الرسمي في "فيسبوك" بنوفمبر الماضي.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة أميرة هاني كان المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" الذي عرض ضمن دراما رمضان 2020.

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