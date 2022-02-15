يحيى الفخراني ينفي أية تصريات منسوبة إليه عن سوريا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نفى النجم المصري القدير يحيى الفخراني ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي على مدى الايام الماضية، حول حديث له عن «البطاقة الذكية» في سوريا، والتي اخذت حيزا واسعا من التداول نظرا للسخرية التي تضمنها الكلام المنسوب إليه.

وأكد الفنان القدير لمنصة etsyria أن جميع المنشورات التي وردت على لسانه غير صحيحة، مبدياً استغرابه من سرعة انتشارها على شكل نص مكتوب، رغم عدم وجود أي مصدر موثوق أو تسجيل مصور لتلك المقابلة «المفترضة» التي اقتُطِعَ كلامه خلالها.

وفي ختام حديثه معنا أكد لنا بأن وسيلة التواصل الاجتماعي الوحيدة التي يستخدمها، هي تطبيق «واتساب» للمراسلة فقط لاغير، مع الإشارة إلى أن الصفحة الموثقة التي تحمل اسمه على موقع «فيسبوك» تنشر مقاطع فيديو متنوعة من أعماله، دون أية منشورات مكتوبة.

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