شيرين تتحرك قضائيا ضد متعهد لبناني أشاع عودتها إلى حسام حبيب

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، حسام لطفي، عن تطورات جديدة في أزمة التصريحات التي أطلقها مجددا منظم الحفلات اللبناني يوسف دندش، والتي أكد خلالها عودتها لطليقها حسام حبيب.

وقال لطفي: «تلقيت تكليفا من المطربة شيرين عبدالوهاب، باتخاذ إجراء قانوني ضد المتعهد اللبناني، الذي روج معلومات غير صحيحة عن عودتها إلى زوجها السابق الفنان حسام حبيب». بحسب موقع «مصراوي».

وتابع: «أقوم حاليا بدراسة الإجراء القانوني، الذي نقوم به، هل يكون في صورة بلاغ رسمي، أم إنذار قضائي».

وأكد: «ما نشر عن عودة الحياة الزوجية بينهما غير صحيح، وهو ما حرصت الفنانة شيرين عبدالوهاب، على تأكيده في بيانها الذي نُشر عبر مواقع التواصل».

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، في بيان نشرته الأربعاء الماضي، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»: «تؤكد الفنانة شيرين عدم صحة الأخبار المتداولة في شأن حياتها الشخصية، وأنها تحمل من يروج لها وينشرها المسؤولية القانونية الكاملة، فهي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها العزيز عليها الالتفات عن هذا كله، حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني».

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