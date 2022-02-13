ويزو عن "عيد الحب" للمتزوجين: مع أول نكد هنمسك الدبدوب نقطعه !

المصدر: القاهرة - متابعات

قالت الفنانة المصرية ويزو، إن الزواج يختلف عن الخطوبة في الاحتفال بعيد الحب، مضيفة: "في الجواز مش فارق عيد الحب، كل الأيام شبه بعضها".

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن "ويزو" قولها خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام الناس" على فضائية "إم بي سي مصر": "لا يجب على السيدة أن تنكد على زوجها لأنه لم يحضر هدية في عيد الحب ولكن عليها أن تذكره أن عيد الحب يحتاج للهدية بين الزوجين".

وحول سبب اختيار اللون الأحمر كرمز لعيد الحب، قالت ويزو بشكل طريف: "في حد كان فاضي وعنده قماش أحمر كتير استخدمه وعمله دباديب، بس المفيد في عيد الحب شوكولاتة أو فستان أو جيبة أو بلوزة، أو هدية غالية، لأن مع أول نكد هنمسك الدبدوب نقطعه".

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