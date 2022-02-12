حسن شاكوش يبكي: أمي عندها سرطان وزعلانة عليا (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشف مطرب المهرجانات الشعبية في مصر حسن شاكوش، الأزمات التي يعيشها في حياته الشخصية لأول مرة، مشيرا إلى معاناة والدته مع مرض السرطان، وحزنها عليه بسبب أزمته الأخيرة.

وقال حسن شاكوش خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج كلام الناس، المذاع عبر شاشة "MBC مصر": أمي بتدعي لي، وبتقولي إن ربنا هيقف معايا وهيكرمني لأني مش بظلم ولا بسيب حد في ضيقة، وأنا زعلان عشان أمي عندها سرطان.

وواصل شاكوش: أمي بتتأثر بأي حاجة بتحصل معايا، وأنا مش بحب أتكلم عشان محدش يفتكر أني بتاجر بمرضها، وهي كل حاجة في حياتي وبقولها ربنا يخليكي ليا، وكل الخير اللي أنا فيه أنتي السبب فيه طبعا، وبأكد لها أني هرجع أحسن من الأول.

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