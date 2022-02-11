أدهم النابلسي يرفع أذان صلاة الجمعة.. (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تداول نشطاء أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، فيديو يظهر به الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي وهو يرفع أذان صلاة الجمعة من مسجد أبو عيشة في منطقة الدوار السابع في العاصمة عمان.

وأعلن الشاب الأردني أدهم النابلسي، في 20 يناير، اعتزاله وذلك خلال مقطع فيديو بثه على موقع "يوتيوب".

والنابلسي من مواليد 20 نوفمبر 1993 العاصمة عمان، وكان أحد المتسابقين في البرنامج الموسيقي "X Factor" وتمكن من الوصول إلى المراحل النهائية من البرنامج لكنه لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب.

وبحسب النابلسي فإن دوافع شخصية ودينية دفعت به لاتخاذ قرار الاعتزال، مشيرا إلى أن الهدف من وجوده في الحياة هو إرضاء الله تعالى.

وتلى النابلسي آية من القرآن الكريم، ((وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ)).

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