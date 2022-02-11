وضعه خطر وابنته تطلب الدعاء.. تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشف آية حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، تطورات حالة والدها الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن حالته خطيرة، مطالبة بالدعاء له.

وأوضحت ابنه الفنان أحمد حلاوة في مداخلة هاتفية ببرنامج كلام الناس عبر شاشة قناة mbc مصر، أن من كشف إصابة والدها بفيروس كورونا هو طالب لديه ومن أحبائه.

وقالت آية حلاوة: ليس لدي أخوات ولاد، أنا وهبة شقيقتي الثانية فقط، والشاب طالب عنده من أحبائه، وكل الناس بتحبه وبتدعي له وربنا يتقبل، ربنا الجبار يجبرنا إن شاء الله، معقبة: إحنا في خطر.

وأثار الفنان أحمد حلاوة تعاطف جمهوره ومحبيه بعدما أعلن أحد طلابه إصابته بالفيروس وطالب بالدعاء له، وكتب الطالب، في منشور عبر «فيس بوك»: الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل.

ويُعد الفنان واحدًا من النجوم الذي استطاع من خلال مشواره الفني أن يكون شعبة جماهيرية كبيرة قدم خلالها نحو 230 عملًا فنيًا متنوعًا بين السينما والتليفزيون والمسرح.

وللفنان القدير مجموعة من الأعمال المميزة التي شارك فيه خلال مشواره منها وبالأخص في الدراما، ومنها (حواري وقصور، محامي كعب داير، اللص والكلاب، امرأة من الصعيد الجواني، صدق وعده، الإمام الشافعي، موعد مع الوحوش، صاحب السعادة، سلسال الدم، أهل كايرو)، وتعد «حكاية 90 يوم» من مسلسل «ورا كل باب»، آخر الأعمال التي شارك فيها الفنان القدير.

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