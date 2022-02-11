بدور البراهيم تعلن بفخر: أنا أول مثيرة للجدل في السعودية.. (فيديو)

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تواصل الفاشنيستا السعودية بدور البراهيم إثارة الجدل، الامر الذي يعرضها للكثير من الانتقاد، وقامت بدور بنشرها فيديو جديد لها عبر «سناب شات» تحدثت فيه عن هذا الامر، متحدثة عن فخرها بأنها السعودية الأكثر إثارة للجدل، الامر الذي عرضها من جديد لهجوم واسع من المتابعين.

وقالت عبر الفيديو: «أفتخر بأني أول سعودية مثيرة للجدل»

وأضافت «بصراحة أنا مهدية هذه الفترة.. صرت أتضايق كل ما أتكلم يصير ترند.. الموضوع صار يضايق أكتر من ما يفيد.. أنا عندي براند وبحاول أركز بشغلي.. ما أبغى إني أتشتت عنه في السوشال ميديا».

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