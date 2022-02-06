صلاح عبدالله لمحمد صلاح: "فاضل تكة يا أبو مكة"

المصدر: القاهرة - متابعات

أعرب الفنان صلاح عبدالله، عن تمنياته بفوز المنتخب المصري في المباراة الختامية لبطولة كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال، ووجه رسالة خاصة للاعب الدولي محمد صلاح، قائلاً: "فاضل تكة يا أبو مكة، ربنا يوفقه هو وزمايله، وبإذن الله مصر توصل كأس العالم على ايد كيروش".

ونقلت صحيفة الوطن المصرية عن صلاح عبدالله قوله في مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد: "نتمنى أن تنتهي المباراة بالفرحة الكبيرة لمصر والمصريين بإذن الله، ولو حصل أي حاجة غير كده إحنا فخورين بيهم، كنا متوقعين إننا نتأهل للدور الـ16 بالكتير لكن ربنا وفقنا ووصلنا للنهائي".

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