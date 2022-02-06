محمد ثروت: "يا رب صبحنا وربحنا وقدام ساديو ماني ما تفضحنا"

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

علق الفنان الكوميدي محمد ثروت بشكل طريف على مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس الأمم الإفريقية، متمنياً الفوز للفريق للمنتخب المصري.

وقال ثروت على حسابه بموقع "أنستغرام": "يارب إحنا غلابة .. معانا 7 بطولات بس، يا رب صبحنا وربحنا، وقدام ساديو ماني ما تفضحنا".

وتذاع المباراة في الساعة التاسعة مساء اليوم بتوقيت مصر، وتقام في استاد أوليمبي بالعاصمة الكاميرونية.

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