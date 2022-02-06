رحيل أسطورة الغناء الهندي بعد إصابتها بكورونا

أعلنت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، عن وفاة أسطورة الغناء الهندي، لاتا مانغيشكار، عن عمر 92 عاما، متأثرة بفيروس كورونا.

وكانت لاتا قد دخلت إلى وحدة العناية المركزة في إحدى مستشفيات مومباي بعد إصابتها بالفيروس الذي تسبب لها بالتهاب رئوي.

وطلب أحد أطبائها أن تبقى تحت المراقبة لمدة 10-12 يوما، لكنها توفيت اليوم الأحد بسبب المضاعفات.

يذكر أن لاتا تعرف باسم "العندليب الهندي"، وقد سجلت أغان في أكثر من 1000 فيلم بعدة لغات، وحصلت على ثلاث جوائز وطنية للأفلام، وجائزة Dadasaheb Phalke وBharat Ratna، من بين جوائز أخرى.

يشار إلى أن "لاتا مانغيشك" اسمها الحقيقي، "هيما هارديكار"، وهي ابنة المطرب والممثل المسرحي نجم الثلاثينات والأربعينات، ديناناس هارديكار، الذي قام بتغيير اسم العائلة فيما بعد إلى عائلة مانغيشكار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news