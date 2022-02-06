ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ظهورها بملامح غريبة!

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  • الإمارات اليوم - متابعة الموقع
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فاجأت الفنانة المصرية #ياسمين_عبد_العزيز، جمهورها بملامح غريبة أثارت حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت #الفنانة مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام ظهرت فيه ملامحها مختلفة للغاية وكأنها خضعت للتجميل لزيادة حجم الخدين والشفتين.

وأثارت ياسمين حيرة الجمهور حول ما حدث لها وتساءل البعض: هل أجرت النجمة عبدالعزيز عملية تجميل؟، وتبين لاحقا أن الفنانة استخدمت على موقع إنستغرام أحد الفلاتر التي تحاكي عمليات التجميل، حيث تبدو الملامح العادية أكثر ضخامة.

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