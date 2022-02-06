ياسمين عبدالعزيز تثير الجدل بعد ظهورها بملامح غريبة!

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

فاجأت الفنانة المصرية #ياسمين_عبد_العزيز، جمهورها بملامح غريبة أثارت حيرة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت #الفنانة مقطع فيديو على حسابها الرسمي في إنستغرام ظهرت فيه ملامحها مختلفة للغاية وكأنها خضعت للتجميل لزيادة حجم الخدين والشفتين.

وأثارت ياسمين حيرة الجمهور حول ما حدث لها وتساءل البعض: هل أجرت النجمة عبدالعزيز عملية تجميل؟، وتبين لاحقا أن الفنانة استخدمت على موقع إنستغرام أحد الفلاتر التي تحاكي عمليات التجميل، حيث تبدو الملامح العادية أكثر ضخامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news