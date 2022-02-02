زوج الفنانة منة عرفة يطلب من الجمهور الدعاء لها

المصدر:
  • متابعات - الإمارات اليوم
التاريخ:

ناشد محمود المهدي زوج الفنانة المصرية منة عرفة الجمهور بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا ومرورها بحالة من التعب الشديد.

وقال المهدي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ربنا يشفي كل مريض يارب بجد، محدش يستهتر اليومين دول، أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس، وهيا تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا كورونا".

وأضاف: "بجد التعب صعب أوي وربنا يحمي كل واحد بجد، خلو بالكم احنا شباب هنستحمل بس الأهل مش هتقدر بالذات الناس الكبيرة.. وادعو لنا لو سمحتم".

طباعة
أعلى