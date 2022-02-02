زوج الفنانة منة عرفة يطلب من الجمهور الدعاء لها

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

ناشد محمود المهدي زوج الفنانة المصرية منة عرفة الجمهور بالدعاء لها بعد إصابتها بفيروس كورونا ومرورها بحالة من التعب الشديد.

وقال المهدي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "ربنا يشفي كل مريض يارب بجد، محدش يستهتر اليومين دول، أنا ومنة كنا بطلنا ناخد الاحتياطات زي كل الناس، وهيا تعبت جامد وأنا وأهلها واتعدينا كورونا".

وأضاف: "بجد التعب صعب أوي وربنا يحمي كل واحد بجد، خلو بالكم احنا شباب هنستحمل بس الأهل مش هتقدر بالذات الناس الكبيرة.. وادعو لنا لو سمحتم".

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