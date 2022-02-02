هاني رمزي يرد على تداول صورته بملابس نسائية

المصدر: القاهرة - متابعات

رد الفنان هاني رمزي على تداول صورة ظهر خلالها بملابس نسائية من كواليس مسلسله الجديد "القاتل الذي أحبني"، وقال على حسابه بموقع "أنستغرام": "أوقفوا إرسال هذا القرف لي".

ووفقاً لما ذكره موقع "مصراوي" تعود هذه الصورة إلى لقاء تليفزيوني مع برنامج insider بالعربي، ظهر فيه هاني رمزي بملابس نسائية من كواليس مسلسل "القاتل الذي أحبني"، الذي يشارك في بطولته الفنانة سهير رمزي.

وقال هاني رمزي خلال اللقاء: "أنا باتخفى علشان هربان، فاضطريت ألبس واحدة ست".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news