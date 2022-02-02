سمير صبري يدخل على خط ازمة حسن الرداد: مفيش دول عربية رائدة في الفن غير مصر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

علق الفنان سمير صبري على تصريحات الفنان حسن الرداد التي أثارت أزمة، وموجة واسعة من الجدل على مدى الايام الاخيرة، والتي وصف فيها المملكة العربية السعودية بملتقى الفنون في الوطن العربي، مبديا رغبته البقاء في الرياض.

وقال سمير صبري بعد انتهائه من ندوته المقامة اليوم خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ 53: مفيش دول عربية رائدة في الفن غير مصر، ستبقى مصر قلعة الإبداع مهما كثرت المحطات والمنصات.

وأضاف لموقع "القاهرة 24" : إذا كانت السعودية أو الكويت أو أبو ظبي ملتقى الفنون فمصر هي قلعة الفنون.

وخلال الندوة تحدث سمير صبري عن نشأته في محافظة الإسكندرية ومدى تأثير الثقافات المختلفة بها على تكوين شخصيته، بالإضافة لتطرقه إلى كيفية دخوله المجال الإعلامي والفني، وعلاقته بالفنانة الراحلة تحية كاريوكا وسعاد حسني.

وأشار سمير صبري إلى أن فيلم التوت والنبوت، الذي شارك فيه، لم يكن دوره من نصيبه في بدء الأمر، وكان معروضًا على فنان آخر، ولكنه رفض الدور لاختلافه مع المنتج جرجس فوزي على الأجر، ومن ثم بالصدفة سرد المنتج لصبري أزمة اعتذار الفنان.

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