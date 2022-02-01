تركي آل الشيخ يُشبّه أحلام ونوال الكويتية بـ"كلاي وتايسون".. فيديو

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

تستعدّ نجمتا الخليج أحلام ونوال الكويتية لإحياء أمسية غنائية في المملكة العربية السعودية ضمن فاعليات "موسم الرياض" بعنوان "لقاء القمّة" على مسرح محمد عبده يوم الجمعة في الرابع من فبراير الجاري.

ونشر رئيس هيئة الترفيه في السعودية المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو طريفاً يجمع بين نوال وأحلام، وشبّههما ببطلي الملاكمة محمد علي كلاي وتايسون، معتبراً أنّ أحلام هي تايسون، وقال إنّه "يجتمع مع كلاي وتايسون". بدورها، تفاعلت أحلام خلال الفيديو قائلة: "أحلى بوكسينغ بيني وبين نوال"، مؤكّدة أنّه لقاء كلّه "محبّة وحنّية".

ونشرت أحلام عبر حسابها في "سناب شات" مقاطع فيديو للقائها مع نوال، أبدت فيها مدى الانسجام والتفاهم بينهما.

وكانت أحلام ونوال قد التقتا في حفل ليلة رأس السنة بالرياض ضمن فاعليات "موسم الرياض" في موسمه الثاني.

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