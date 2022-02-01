بسبب فيلم "أصحاب ولا أعزّ".. القضاء الكويتي ينظر دعوى حجب "نتفليكس"

المصدر: الكويت - متابعات

بعد الانتقادات الحادة التي أثارها الفيلم العربي "أصحاب ولا أعزّ"، تلقّت المحكمة الكلّية في الكويت دعوى ضد وزارتَي الإعلام والمواصلات، وهيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات تطالب بحجب منصة "نتفليكس" في الكويت، وحددت المحكمة جلسة 25 مايو المقبل لنظرها أمام الدائرة الإدارية الحادية عشرة.



ووفق صحيفة "القبس" الكويتية ذكر مقدّم الدعوى المحامي عبدالعزيز السبيعي أن "المنصة الأميركية أنتجت وعرضت في الآونة الأخيرة فيلماً عربياً (أصحاب ولا أعزّ) أثار موجة غضب جماهيري، بسبب دعوته عبر مشاهد عديدة إلى الانحلال الأخلاقي"، وفق ما ورد في الدعوى.

وأوضح المحامي أن "هذا العمل يخاطب الأسرة العربية مباشرة، محاولاً تغيير الفطرة التي خلقها الله"، بحسب الدعوى.

يشار إلى أن فيلم "أصحاب ولا أعز" شارك في بطولته كل من: منى زكي وإياد نصار وعادل كرم وجورج خبّاز وديامان أبو عبّود وفؤاد يمّين.

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