إصابة الفنانة ليلى طاهر بكسر في القدم

المصدر: القاهرة - متابعات

أصيبت الفنانة ليلى طاهر بكسر في القدم بعد أن فقدت توازنها وسقطت على الأرض.

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن عزة لبيب زوجة ابن الفنانة ليلى طاهر، قولها إن الفنانة تعرضت لكسر في قدمها إثر انزلاق قدمها بشكل خاطئ، ما أسفر عن سقوطها على الأرض، متمنية لها الشفاء العاجل.

وطمأنت عزة الجمهور بشأن الحالة الصحية للفنانة ليلى طاهر، موضحة أنه جرى نقل ليلى طاهر إلى أحد المستشفيات الكبرى بمحافظة الجيزة، ومن المقرر خضوعها لعملية عصر غد الإثنين، مع وضع قدمها في الجبس، مناشدة الجمهور بالدعاء لها.

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