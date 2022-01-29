مهووس بالمغنية تايلور سويفت يحاول اقتحام مبنى تسكن فيه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اصطدم رجل مهووس بالمطربة الأمريكية، تايلور سويفت، بمبنى سكني تقيم به في مدينة نيويورك ‏الأمريكية، وحاول الدخول إليه.‏

وأفادت الشرطة أن رجلا من ولاية فرجينيا، ويدعى مورغان مانك، ويبلغ من العمر 31 عاما، اعتقل بسبب اصطدامه بسيارة وهو مخمور بمبنى تايلور سويفت، بحسب شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وأضافت أن مانك تم اعتقاله بعد وقت قصير من فجر أمس، بعد قيادته الطريق الخطأ في شارع فرانكلين في حي تريبيكا، حيث تمتلك تايلور سويفت (32 عاما) منزلا وعدة شقق في مبنى مجاور.

وتم نقل مانك إلى المستشفى لإجراء تقييم له، وتم القبض عليه في وقت لاحق بتهمة القيادة أثناء تأثير الكحوليات.

يشار إلى أن تايلور سويفت، الحائزة على عدة جوائز "غرامي"، وهي من أبرز المطربات في أمريكا والعالم، وتمتلك قاعدة ضخمة من المعجبين، سبق لها وأن ابتليت بالمطاردين في منزلها في تريبيكا، وكذلك المنازل التي تمتلكها في كاليفورنيا ورود آيلاند.

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