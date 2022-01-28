عبدالمجيد عبدالله يدخل في نوبة ضحك بسبب ناصر القصبي (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تمّ تداول فيديو من كواليس حفل "Joy Awards" الذي أقيم أمس في العاصمة السعودية الرياض، يظهر فيه الفنان السعودي #عبدالمجيد عبدالله وهو غارق في نوبة من الضحك بعد قيام الممثل السعودي #ناصر القصبي بإلقاء دعابة.



وأثار ضحك عبدالمجيد عبدالله فضول المتابعين لمعرفة ماذا قال له القصبي ليضحك بهذه الطريقة حسب صحيفة "النهار".



عبدالمجيد عبدالله أيضا كان موضوعاً للتعليقات الطريفة، لا سيّما عندما كان #خالد عبد الرحمن يُعاتب الفنّانة أحلام لأنّها لم تتّصل به، فقالت له إنّها اتّصلت أكثر من مرّة، ولكنّه لم يجب عن اتصالاتها، وما كان من عبدالمجيد إلا أن قال إنّه كان في البرّ، في إشارة إلى هواية خالد عبدالرحمن المفضّلة وهي الصيد في الصحراء.



ومن كواليس الحفل أيضاً والمقاطع الطريفة، فيديو جمع ناصر القصبي بالممثل الكوميدي بشير غنيم، الذي شارك مع القصبي في كثير من مواسم "طاش ما طاش"، وظهر الأخير وهو يقول له باللهجة اللبنانية: "حبيب قلبي".

ضحكة عبدالمجيد عبدالله تونس ياعالم😂🤍🤍🤍 pic.twitter.com/5iN2sqi3iv — abdulaziz (@z_af11) January 27, 2022

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