هل تعود شيرين عبد الوهاب لعصمة حسام حبيب؟ وهل تطلَّقت بالأصل أم خدعت جمهورها؟!

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تعجب الكثيرون من إعلان خبيرة الفلك سارة حسين، عن تكهناتها بخصوص عودة شيرين عبد الوهاب لعصمة طليقها حسام حبيب في العام 2022، وإنها ستتعرض لانتقادات عاصفة من جمهورها قد تدفعها للتفكير في الابتعاد تماما عن الوسط الفني والعمل بمجال آخر، حيث لم يمض الشهر الأول من العام إلا وقدمت شيرين نعيا مؤثرا لجدة حبيب، وتعرضت بالفعل لانتقادات كبرى من جمهورها وصلت حد اتهامها بالتفريط في كرامتها.

وكانت خبيرة الفلك سارة حسين صدمت الجميع عندما ذكرت ضمن توقعاتها لنجوم الفن في العام 2022، عودة شيرين عبد الوهاب لعصمة حسام حبيب، وأضافت خلال لقائها في برنامج "مع تمام" مع الإعلامي اللبناني تمام بليق الذي يعرض عبر قناة "الجديد": إن الفنانة شيرين عبد الوهاب ستعلن هذا العام عودتها لطليقها الفنان حسام حبيب، ليس فقط بل ستتعرض لانتقادات أيضا تجعلها متخبطة بعض الشيء مع احتمالية تركها مجال الفن والعمل بمجال آخر".

لكن الجمهور تعامل مع توقعات سارة باعتبارها مستحيلة، خاصة بعد ردة فعل شيرين العنيفة عقب إعلان طلاقها سواء بقص شعرها، أو إطلاق أغنية القماص والتي اعتبرها جمهورها موجهة شخصيا لحبيب، ولكن المفاجأة الثانية كانت عند الملحن حلمي بكر، الذي أكد أن طلاق الثنائي لم يحدث من الاساس، ملمحا إلى تواجدهما معا أثناء تسجيل كل واحد منهما أغنيات ألبومه الجديد، وقال صراحة أن "حيلة الطلاق" متفق عليها بينهما.

شيرين نفسها اشارت إلى صدق التوقعات واعترفت اثناء مداخلة هاتفية مع عمرو أديب بأنها لا زالت تحب حسام حبيب، ولكنها رفضت حسم موقفها من العودة إلى عصمته، وتفرغت بعدها للحديث عن أحلامها في عالم الفن ورغبتها في تعويض ما فاتها طوال السنوات الماضية، ولكنها أحبطت جمهورها فلم تصدر إلا 4 أغنيات منفردة، ولم تطرح الألبوم المنتظر كما توقف رصيدها من الحفلات عند حفل واحد أقيم في الإمارات وشهد اطلالتها الأولى بشعرها القصير، وبعدها عادت لتنشر صورها وحيدة من داخل منزلها.

وامس الخميس 27 يناير اتخذت شيرين خطوة جديدة لإذابة الثلج بينها وبين حبيب، حيث قدمت، واجب العزاء لزوجها السابق، بعد وفاة جدته، وقامت بنعيها عبر حسابها بموقع تويتر ووصفت الفقيدة ب"الغالية جدا على قلبها".

فهل تعود شيرين عبد الوهاب لعصمة حسام حبيب؟ خبيرة الفلك تقول نعم، والملحن حلمي بكر ينفي حدوث الطلاق اصلا، وتصرفات شيرين تقودها نحو حبيبها مرة أخرى ولكن الإجابة الحقيقية رهن الأيام المقبلة

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