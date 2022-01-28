سقوط وفاء الكيلاني على سلالم حفل جوائز "Joy Awards" (شاهد)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

تعرضت الإعلامية وفاء الكيلاني لموقف محرج كاد أن يتحول إلى إصابة بالغة قبل مشاركتها في تقديم حفل توزيع جوائز Joy awards المنعقد في الرياض حاليا، حيث سقطت على الدرج قبل صعودها على المسرح لتقديم الحفل برفقة ياسر القحطاني.

وأظهر ڤيديو متداول من كواليس حفل جوائز Joy awards لقطات للإعلامية وفاء الكيلاني أثناء نزولها سلالم مسرح الحفل إذ تعثرت الكيلاني بسبب فستانها الطويل وحذاءها ذي الكعب العالي لتفقد توازنها وسقطت قليلا لتتعلق بـ«ترابزين» السلالم إلا أنها واصلت تعثرها ليتدخل بعض المصورين والحضور لإنقاذها من السقوط على السلالم ولمساعدتها على النهوض مرة أخرى.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news