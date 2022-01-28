أصالة وزوجها فائق حسن يثيران الجدل بتصرف مفاجىء أمام الكاميرات

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أثارت المطربة السورية أصالة الجدل بقبلة لزوجها الشاعر فائق حسن، على ريد كاربت حفل توزيع جوائز "joy awards" بالسعودية يوم الخميس.

ويشارك فى الحفل عدد كبير من نجوم الخليج، وحرص عدد من النجوم على التقاط صور مع الجمهور السعودي منهم الفنان محمد سعد.

ويعتبر الحفل حدث فني ترفيهي جامع تقدمه الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية تحت مظلة "موسم الرياض"، وتشارك في تنظيمه مجموعة MBC .

ومن المرتقب أن يشارك في الحفل بنسخته الثانية هذا العام كوكبة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه ونخبة من المدعوّين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة مجموعة من أهل الصحافة والإعلام والمؤثرين الاجتماعيين والشخصيات العامة وغيرهم.

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