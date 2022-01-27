إليسا: المرأة العاقلة لا تتزوج (فيديو)

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

كشفت الفنانة اللبنانية إليسا عن سبب عدم زواجها لغاية الآن، حيث أكدت أنها تفصل بين الحب والزواج.

كلام إليسا جاء خلال استضافتها ببرنامج "مع الشريان" الذي يقدمه الزميل الإعلامي داوود الشريان عبر قناة mbc.

وفي ردها على سؤال الشريان حول كيفية الفصل بين الحب والزواج قالت النجمة اللبنانية: "سألوا أحد الفلاسفة كيف تعامل المرأة العاقلة زوجها.. فأجابت: المرأة العاقلة لا تتزوج".

ليرد الشريان باستغراب: "يا ساتر والرجل العاقل المفروض ما يتزوج".

واضافت إليسا: "عندما كنت بعمر أصغر كنت أستطيع أن اعيش الحب في كل وقت وليس شرطاً ان أتزوج ولكن أحب الرجل بقوة كنصفي الآخر ولكن ليس شرطاً ان أتزوج كون الفكرة أصبحت متأخرة وخارج تفكيري".

وأوضحت إليسا أن والدها كان يرد على والدتها أو من يقول لها "انشالله منفرح فيكي" بالقول أنه يجب أن يفرح بشهاداتها قبل أن يفرح بها كعروس حيث يجب أن تعمل وتستقل ومن ثم تفكر بالموضوع ".

وقالت إليسا: "عندما بدأت بالعمل حققت الاستقلال المادي والفكري والاجتماعي ولم أعد أحس أن يكون رجل بجانبي ويطلب مني أن أذهب وأعود أو يفرض قرارته عليّ".

وأشارت إليسا إلى أنها عاشت أكثر من قصة حب ولكن دائماً عندما تكون المرأة أهم من الرجل يحاول تحطيمها أو التقليل من شانها وهذا ما لاحظته أكثر من مرة من تجربتي الشخصية حيث أن الناس الذين أحببتهم كانوا يحاولون التقليل من شأني لأنهم كانوا أقل مني نجاحاً ولم يتقبلوا الأمر".

ليرد الشريان: "المراة عادة لا تغار من نجاح الرجل ولكن الرجل يغار".

بدورها إليسا وافقته بالكلام وقالت: "لذلك وجدت نفسي مرتاحة ولدي رجل بقلبي وأحبه ومن الممكن أن أرتبط به لاحقاً وليس شرطاً أن ننجب أطفالاً بل لنعيش معاً وبالتالي الزواج ليس أساسياً بحياتنا وحالياً نرى الكثير من الشابات عندما يبدأن بالعمل لا يستعجلن الزواج ولا يفكرن به من أجل الانجاب فقط وسابقاً عندما كانت المرأة تتأخر بالزواج كان يقال عنها "عانس" هكذا كان المجتمع والثقافة بذلك الوقت ولكن الوقت تغير".

ولفتت إليسا إلى أن الحب لا عمر له ولا وقت له ومن الممكن أن نرى ثنائيات يرتبطن بأعمار كبيرة.

من جهة أخرى، كشفت إليسا عن تفاصيل رحلتها مع مرض سرطان الثدي وقالت إنها تلقت خبر إصابتها بالمرض في منزلها ببيروت.

وأضافت إليسا: "عندما كنت أقوم بفحوصاتي السنوية طلبت مني الطبيبة أن نقوم بأخذ خزعة وإجراء تحليل لها وبالفعل كنت أنتظر نتيجة التحليل وقبلها كنت أقيم حفل رأس السنة في دبي ومن ثم عدت إلى بيروت حيث اتصل بي الطبيب وأخبرني أني مصابة بسرطان الثدي دون مقدمات فتعرضت لصدمة كبيرة حيث بقيت حوالي ست ساعات غير قادرة على الوقوف".

ولفتت إليسا إلى أنها خافت ولكنها لم تبكي وأرجعت ذلك إلى الحالة الصعبة المحاطة بمرض السرطان حيث أن الناس تخاف من ذكر اسمه وتقول عنه "هداك المرض".

وأوضحت إليسا ان أول شخص أخبرته بمرضها كان شقيقها الأصغر وهو صديقها ومن ثم أخبرت صديقاتها وأصدقاءها المقربين وكانوا شابين وفتاة ولكنها لم تخبر والدتها كونها لا تريد أن تعيش الصدمة والخوف.

ولفتت إليسا إلى أن الطبيب أخبرها أن المرض ببدايته كونها كانت تجري فحوصات دورية وأنها ستشفى ولا يجب أن تخاف.

وأكدت إليسا أنها خلال تلقي العلاج كانت تتابع عملها في برنامج "ذا فويس" وتحضير ألبومها وحفلاتها في باريس.

وتحدثت إليسا خلال البرنامج عن الكثير من المواضيع التي تخص حياتها الشخصية والفنية.

يشار إلى أن برنامج "مع الشريان" سيستضيف العديد من نجوم الفن في الوطن العربي ومنهم الشاب خالد وسميرة سعيد وتيم حسن ونادين نجيم وآخرين.

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