ماجدة الرومي تستقبل في مطار العلا بالرقص والدف والطبول (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

وثق مقطع فيديو، لحظة استقبال الفنانة ماجدة الرومي ، في مطار العلا بالسعودية.

وأظهر مقطع الفيديو، تقديم رقصة تقليدية فور وصول ماجدة الرومي،، حيث اصطف شباب سعوديين من ناحية اليمين واليسار وبدأوا بالرقص، حسب ا"المرصد".

وبدأ الشباب في التصفيق والدف على الطبول، كما قدموا وصلة فلكلورية، حسبما أظهر مقطع الفيديو.

تجدر الإشارة، أن ماجدة الرومي وصلت إلى السعودية،​ استعداداً لإحياء حفل غنائي على مسرح قاعة مرايا الكبرى في مدينة العلا​، غداً الجمعة.

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