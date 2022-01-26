بيومي فؤاد يعلن اصابته بـ «كورونا» وأنباء عن اصابة يسرا

المصدر: نجلاء سليم- القاهرة

أعلن الفنان الكوميدي المصري بيومي فؤاد، إصابته بفيروس كورونا، جاء ذلك من خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق «سناب شات»

قال فيه:«دعواتكم بالشفاء، أنا كورونا وعازل نفسي بقالي يومين في المكتب، دعواتكم بالشفاء وحشتوني».

وبسبب اصابته تغيب بيومي عن حضور العرض الخاص لفيلمه الجديد «تماسيح النيل» والذي تم منذ ساعات باحد دور العرض الكبرى بالقاهرة ويشارك في البطولة خالد الصاوي، وسوزان نجم الدين، وويزو، وهنادي مهنى، وحمدي ميرغني، ومصطفى خاطر، واخراج سامح عبد العزيز

وفي ذات السياق كشفت مصادر مقربة من النجمة الكبيرة يسرا أنها قد أصيبت بفيروس كورونا المستجد، وجاءت نتيجة مسحة «كورونا» الخاصة بها إيجابية منذ أربعة أيام، واضطرت لقطع تصوير مسلسلها الجديد «أحلام سعيدة» وخضعت للعزل المنزلي.

وتنتظر يسرا عرض برنامجها الجديد حيث شاركت محبيها مؤخرا ببرومو إعلان برنامج جديد بعنوان (كلام في الحب)، ونشرته من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت يسرا معلقة من خلال الإعلان«الاثنين 31 يناير عند العاشرة مساء بتوقيت السعودية كلام في الحب».

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