فنان سعودي شهير: اتمنى وقوفكم معي لأني أمر باكتئاب شديد

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلن الفنان السعودي، رابح صقر، أنه "يمر بمرحلة تأهيل وباكتئاب شديد" بعد خضوعه لعمليات عدة.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال رابح صقر: "يسعد مساءكم حبايبي..هالألبوم اتفقنا مع شركة روتانا على تسويقه بطريقه مختلفة عن العادة..راح نطرح أغنيه كل شهر..أول أغنية 2-فبراير 2022..ثاني أغنية 3 مارس 2022، وهكذا".

وأضاف صقر: "حبايبي علشان ظرفي الصحي يحتم علي يكون الطرح بهذه الطريقة وأتمنى تعذروني وتقدرون وضعي..أنتم حبايبي اللي أحبكم".

وتابع: "صباح الخير..حبيت أشكر جمهوري الحبيب.. أنا أمر بمرحلة تأهيل وهذه أصعب من مرحلة العمليات..وقوفكم معي في هذه المرحلة تفيدني وتهمني لأني أمر باكتئاب شديد وهذا أمر طبيعي بعد العمليات..أتمنى أن أتخطى هالمرحلة..وقفتكم معي، ولا أحتاج الناس السلبية اللي ما يراعون ظروف الناس".

يُذكر إلى أن الفنان رابح صقر كان قد خضع قبل أيام لعملية قسطرة ثانية بالقلب، كما أعلن مسبقا ابتعاده عن الحفلات بسبب وضعه الصحي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news