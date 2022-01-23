مشهورة سناب هند القحطاني تفاجئ متابعيها بارتداء الحجاب

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

فاجأت مشهورة سناب شات هند القحطاني، متابعيها بارتداء الحجاب مع ابنتها رؤى.

ونشرت القحطاني، مقطع فيديو عبر حسابها في "سناب شات" ظهرت فيه ترتدي الحجاب مع ابنتها رؤى، معقبة بأنها تشبه والدتها ونسخة منها بعدما ارتدت الحجاب.

وقالت القحطاني:"رؤى تقولي شكلك يخبل، وفاطمة تضحك"، لافتة:"قسما بالله أشبه أمي، نسختها".

وأوضحت:" والدتي تحب تتحجب وشعرها يبين إذا راحت مكان، وفي الغالب في البيت تحب تتحجب عشان ترتاح".

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