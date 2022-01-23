أحمد السقا يغني ويرقص بحصانه على "الغزالة رايقة".. وكريم محمود عبدالعزيز يُعلق (فيديو)

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

أعاد الفنان كريم محمود عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستغرام" نشر فيديو للفنان أحمد السقا ، كان الأخير قد نشره عبر صفحته.

ويظهر السقا في الفيديو ممتطيا ظهر حصانه، ويشير إلى رأسه قائلا "الغزالة رايقة"، وتبدأ الأغنية الشهيرة ليرقص هو والحصان على أنغامها، وعلق كريم "أوبا" واضعا رمز لوجه يضحك وعدة قلوب.

وجاءت أغنية الغزالة رايقة كلمات منة القيعي، ألحان إيهاب عبدالواحد، ضمن أحداث فيلم "من أجل زيكو" المعروض حاليا في دور العرض السينمائي، إخراج بيتر ميمي، بطولة كريم محمود عبدالعزيز، منة شلبي، محمد محمود ومحمود حافظ، ويشارك كريم في غنائها الطفل محمد أسامة.

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