أصالة عن أفضل أيام حياتها: شهرعسلي مع فائق حسن في المالديف

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت الفنانة أصالة، أفضل شيء حدث لها في 2021، مشيرة إلى أنها سافرت المالديف مع زوجها فائق حسن وقضت أفضل أيام في حياتها.

وقالت أصالة خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي خلال لقائها في برنامج معكم منى الشاذلي المذاع عبر شاشة CBC: «أحلى حاجة حصلتلي في 2021 أني سافرت المالديف، ودا كان شهر العسل مع فائق واتبسط جدا هناك، وأكتر رسالة بتفرحني اللي بيبعتهالي زوجي فائق لأنه عامل زيي رومانسي وعاطفي وتعبيره عالي مثلي».

وأضافت أصالة: ببعت لزوجي كام كلمة بيعبروا عن إحساسي، وأنا بحب أعبر بالكتابة، بس معاه مش بعرف، وبترك له المسئولية يعبر هو.

وتابعت أصالة: أنا مش عايزة أنسى السنة اللي فاتت؛ لأنها مكنتش سيئة بل كانت مليئة بالإنجازات وصداقات جديدة، وحب وكل شيء كان حلو في 2021، واتعلمت أمسح الناس من حياتي، وأنا مكنتش بقدر أعمل كدا زمان.

وتعيش أصالة حالة من النشاط الفني، حيث طرحت أصالة مؤخرًا أغنية بعنوان«حنين»، من كلمات زوجها الشاعر فائق حسن والملحن محمود الغياث والموزع عثمان عبود، وحققت نجاحًا كبيرًا فور طرحها عبر قناتها الرسمية على «يوتيوب»، تخطت مشاهداتها حاجز 16 مليون مشاهدة حتى الآن.

وتصدرت أصالة تريند مواقع التواصل الاجتماعي بأغنية طول السنة بالتعاون مع الفنان أحمد سعد، حيث تخطت حاجز الـ26 مليون مشاهدة منذ طرحها على «يوتيوب».

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