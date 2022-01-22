نجمة هندية شهيرة تعلن «إنجابها»..إمرأة أخرى قامت بالمهمة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت نجمة بوليوود الهندية الشهيرة، بريانكا شوبرا، أنها رزقت وزوجها المغني الأمريكي، نيك ‏جوناس، بأول أطفالهما.‏

وقالت شوبرا في بيان لها عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستغرام» للتواصل الاجتماعي: «نحن نؤكد بسعادة غامرة أننا استقبلنا طفلا بواسطة أم بديلة».

وأردفت الممثلة الهندية: «نحن نسألكم أن تمنحونا الخصوصية خلال ذلك الوقت المميز الذي نركز فيه على عائلتنا، شكرا جزيلا لكم».

وتزوجت بريانكا شوبرا ونيك جوناس في عام 2018، ويصغرها زوجها بعشر سنوات.

وهذه ليست المرة الاولى التي يعلن فيها نجم عن لجوئه إلى الام البديلة في الانجاب لأسباب مختلفة، حيث سبق أنجبت كيم كارداشيان ابنتها شيكاغو وابنها الرابع من زوجها السابق، مطرب الراب الأمريكي، كاني ويست، بواسطة أم بديلة.

وقررت كيم كارداشيان اللجوء إلى الأم البديلة بسبب إصابتها بتكلس المشيمة، وهي حالة خطيرة تصبح فيها المشيمة مرتبطة بعمق بجدار الرحم.

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