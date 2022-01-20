«ملابس غريبة» تعرض زوجة أحمد السقا للإنتقاد: لابسه البنطلون بالمقلوب (صورة)

المصدر: متابعة- الإمارات اليوم

لم تسلم الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، من الانتقاد من الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بملابس اعتبرها المتابعين غريبة وغير مألوفة.



وظهرت مها الصغيرفي صورة نشرتها، على حسابها في «انستغرام» مرتدية بنطلونا لونه بيج، وجاءت تعليقات الجمهور عليه كالآتي: مش كل موضة بتبقى حلوة، لبسك عجب العجايب، أنت لابسه البنطالون بالمقلوب الورا قدام صح.

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